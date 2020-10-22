Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası’nda alageyikler fotoğraf sanatçıları tarafından görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2020, 16:03
Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası’nda alageyikler fotoğraf sanatçıları tarafından görüntülendi