Kahramanmaraş'ın milli mücadelesine, yaptıkları bez bebekler ve yazdıkları mektuplarla dikkati çekiyorlar

KAHRAMANMARAŞ 09.02.2021, 15:33
Kahramanmaraş'ın milli mücadelesine, yaptıkları bez bebekler ve yazdıkları mektuplarla dikkati çekiyorlar
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