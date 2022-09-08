Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor’un adı “Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü” olarak tescillendi.

Bu sezon 3. Lig hedefiyle yapılanan Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor’un ismi değiştirildi.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige çıkan ve büyük bir yapılanma ile 3. Lig hedefli kadro yapılanmasına gidilen Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor lige Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü olarak çıkacak.

Resmi yazışmalar ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de gerekli tüm işlem ve değişiklikler yapıldı.

Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü 3. Lig için yarışacağı bu sezona Elazığ Aksaray Gençlikspor maçıyla kendi evinde seyircisi önünde başlayacak.