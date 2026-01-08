Kahramanmaraş İstiklal – TED Kolejliler maçı, 9 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele, Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşma, basketbol tutkunları tarafından TBF TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Ev sahibi Kipaş İstiklal Basketbol, ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak 26 puanla 9. sırada yer alıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan temsilcimiz, 5 maçtır süren galibiyet hasretini taraftarı önünde sona erdirmeyi hedefliyor.

Konuk ekip Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler ise 18 karşılaşmada 9 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde ederek 27 puanla 7. sırada bulunuyor. Play-off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Basketbol 1. Ligi’nde üst sıraları hedefleyen iki takımın karşılaşması, yüksek temposu ve rekabet düzeyiyle haftanın öne çıkan maçları arasında gösteriliyor. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Kahramanmaraş İstiklal, Cuma akşamı parkede kritik bir sınava çıkacak.