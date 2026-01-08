2025-2026 futbol sezonunda Nesine 2. Lig’de heyecan yeniden başlıyor. Ligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından gözler, bu hafta sonu oynanacak ikinci yarı karşılaşmalarına çevrildi. Kahramanmaraş’ı Kırmızı Grup’ta temsil eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ikinci devrenin açılış maçında ligin güçlü ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübünü konuk edecek.

Merkez Spor Kompleksi Stadı’nda oynanacak kritik mücadelede kırmızı-beyazlı ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Sezonun ikinci yarısına moralli bir başlangıç yapmak isteyen İstiklalspor, kendi sahasında alacağı üç puanla üst sıralar için iddiasını güçlendirmek istiyor.

Konuk ekip Aliağa Futbol Kulübü ise ligde 4. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, zirve takibini sürdürmek adına Kahramanmaraş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapıyor. Bu yönüyle karşılaşma, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren önemli bir mücadele niteliği taşıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Aliağa FK, sahasında 2-1 kazanmıştı. İstiklalspor cephesi ise bu kez kendi taraftarı önünde rövanşı alarak ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

İstiklalspor – Aliağa FK karşılaşması,

📅 10 Ocak Cumartesi günü

🕐 Saat 13.00’te

📍 Merkez Spor Kompleksi Stadı’nda oynanacak.

Futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede, tribünlerin dolması ve büyük bir futbol atmosferi oluşması bekleniyor.