Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine kadar yayılan yangın üzerine teyakkuza geçti. Bir süredir yangın söndürme çalışmaları devam eden Mersin’in Gülnar ilçesine İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde sevk edilen 6 araç ve 10 personel yangın söndürme çalışmalarına destek olacak. Su tankerlerinin de sevk edildiği bölgede çalışacak ekipler, yangın kontrol altına alınana değin desteğini sürdürecek.

Her Bölgede Göreve Hazırız

İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Hayrettin Güngör'ün ve Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un talimatları doğrultusunda Mersin ili Gülnar ilçesinde meydana gelen yangına destek olmak üzere personel ve araçlarımızla olay yerine intikal ediyoruz. Birçok yerleşim yerini etkisi altına alan yangını an be an takip etmekteyiz. Şehrimizin dışında da ihtiyaç duyulan her bölgede tüm personel ve araçlarımızla göreve 7/24 hazırız. Mersin’de meydana gelen yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.