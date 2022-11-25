Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçeleri ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.C. (28), C.A. (29), E.Y. (25), M.Ö. (36), İ.H.K. (38), A.B.G. (21) ve M.Y. (36) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan E.Y, M.Y, E.C, M.Ö. ve İ.H.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.