Müsiad Tarafından Düzenlenen Akşam Yemeğinde Bir Araya Gelen Misafirler Ve Müsiad Üyeleri Burada Sektörün Finans Anlamında Yaşadığı Sorunları Dile Getirerek Çözüm Yolları Arandı.

Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Katılımcılara Teşekkür Ederek Verimli Bir Program Gerçekleştirdiklerine Vurgu Yaptı.

Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Finans Anlamında Yaşanan Sorunların Çözüme Kavuştuğu Bir Program Olduğuna Dikkat Çekti.

Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ’da Gelen Konuklara Teşekkür Etti.

Kmtso Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan İse Kahramanmaraş Ekonomisine Dikkat Çekti.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir İstihdamın Büyümesi Üretimin Artması İçin Her Türlü Desteği Vermeye Hazır Olduklarını Söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Müsiad Ailesine Teşekkür Ederek Kahramanmaraş’ta Olmaktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.