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Kahramanmaraş'ta ''15 Temmuz ve milli mücadele resim sergisi'' düzenledi!
KAHRAMANMARAŞ
14.07.2020, 18:12
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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