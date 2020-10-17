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Kahramanmaraş'ta 500 polisin katılımıyla dev operasyon! 19 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ
17.10.2020, 11:52
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