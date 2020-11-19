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Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı
KAHRAMANMARAŞ
19.11.2020, 08:22
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