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Kahramanmaraş'ta baba oğul, culban ektiği tarlayı gül bahçesine dönüştürdü!
KAHRAMANMARAŞ
22.12.2020, 17:48
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