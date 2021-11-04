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Kahramanmaraş'ta çevik kuvvetten toplumsal olaylara müdahale tatbikatı
KAHRAMANMARAŞ
04.11.2021, 15:03
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