Kahramanmaraş'ta Jandarma’nın göz bebeği “Safir” uyuşturucuya geçit vermiyor

KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 18:46
Kahramanmaraş'ta Jandarma’nın göz bebeği “Safir” uyuşturucuya geçit vermiyor