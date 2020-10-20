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Kahramanmaraş'ta kapı ve pencere üretim atölyesi adeta küçük bir müzeyi andırıyor!
KAHRAMANMARAŞ
20.10.2020, 12:25
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