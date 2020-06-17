Kahramanmaraş'ta onlar renk ve yoğunluklarıyla dikkat çekiyor!

KAHRAMANMARAŞ 17.06.2020, 15:11
Kahramanmaraş'ta onlar renk ve yoğunluklarıyla dikkat çekiyor!
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Kahramanmaraş'ın 2 bin 259 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'ne mevsimlik göçle gelen uğur böcekleri, renk ve yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.