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Kahramanmaraş'ta park halindeyken hareket eden tır iş yerlerine çarparak durdu
KAHRAMANMARAŞ
29.11.2020, 09:34
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