Kahramanmaraş'ta su israfına dikkati çekmek için açık bıraktığı çeşmeyle sosyal deney yaptı

KAHRAMANMARAŞ 12.01.2021, 15:49
Kahramanmaraş'ta su israfına dikkati çekmek için açık bıraktığı çeşmeyle sosyal deney yaptı