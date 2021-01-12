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Kahramanmaraş'ta su israfına dikkati çekmek için açık bıraktığı çeşmeyle sosyal deney yaptı
KAHRAMANMARAŞ
12.01.2021, 15:49
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