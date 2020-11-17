Kahramanmaraş'ta 'Tane tane kapakları toplayalım, engelleri aşalım' projesi tanıtıldı

KAHRAMANMARAŞ 17.11.2020, 18:16
Kahramanmaraş'ta 'Tane tane kapakları toplayalım, engelleri aşalım' projesi tanıtıldı