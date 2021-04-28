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Kahramanmaraş'ta üç konak restore edilecek
KAHRAMANMARAŞ
28.04.2021, 17:20
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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