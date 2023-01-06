Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Meclis başkanı Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Esnaf, Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ve Yönetim Kurulu üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettiler.



Kahramanmaraş heyeti ile tek tek fotoğraf çektiren Hisarcıkoğlu borsa ve oda başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.



Ziyaret hakkında aksu habere konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu toplantıda Kahramanmaraş ile ilgili sorun ve talepleri ilettiklerini söyledi.

“Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm ekibimizle birlikte TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu Beyi ziyarete geldik. Uzun bir görüşme oldu. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Rifat Başkanımıza hem Kahramanmaraş’taki seçimleri anlattık hem yeni seçilen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı tanıttık. Öte yandan kentimizle ilgili sorun ve taleplerimizi ilettik. Kendisini Kahramanmaraş’a davet ettik ve inşallah Rifat Başkanımızı en yakın zamanda şehrimizde de ağırlayacağız. Yeni dönemde Kahramanmaraş’ta tüm sivil toplum kuruluşlarımızla beraber kaynaşmış ve bütünleşmiş bir iş dünyası olarak şehrimize hizmet vermeye hazırız. Bundan sonraki süreçte açıkladığınız projelerimizin üzerinde durarak, hızlı bir çalışma ortamı ve performansı sergileyeceğiz.” dedi.



KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, de toplantının verimli geçtiğini anlattı. “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik. Kendisiyle şehrimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretimize ticaret borsamız ve esnaf, sanatkârlar odası başkanımızda eşlik ettik. Güzel ve verimli bir ziyaret oldu. Rifat Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”



Esnaf, Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu da yapılan ziyaretin öneminden bahsetti.

