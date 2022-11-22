Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan Kipaş Holding yaptığı yatırımlarla Kahramanmaraş’ın gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.

Yaptığı büyük projeleri bir bir hayata geçiren Kipaş Holding yerli ve milli duruşuyla da adını zirvede tutarak insan odaklı çalışmalarıyla örnek bir şirket olmaya devam ediyor.





İş dünyasının sevilen ismi Kahramanmaraş’ın gururu Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Aksu TV’de haber ötesi programına konuk oldu.



Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Haber Ötesi Programında Kahramanmaraş Ticaret ve sanayi Odasında gerçekleşen seçimlerin ardından ilk açıklamalarını ve değerlendirmeleri yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, seçimin her iki tarafa da hayırlı olması temennisin bulundu.