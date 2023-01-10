Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Tarafından Karşılanan Heyet İlk Olarak Kahramanmaraş Tanıtım Filmini İzledi.

Ardından Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Tarafından Heyete Kahramanmaraş’ın İş Dünyası Ve Ticari Durumu Hakkında Bilgiler Verildi.

Daha Sonra Ülkeler Arası Var Olan Ticari İlişkilerin Daha Çok Geliştirilebilmesi İçin Yapılması Gerekenler Konusunda Görüş Alışverişinde Bulunuldu.

Toplantı Sonunda Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Tarafından Misafirlere Hediyeler Takdim Edildi.

Ziyaret Toplu Fotoğraf Çekilmesinin Ardından Son Buldu.