Kahramanmaraş Valiliğince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Vali Ömer Faruk Coşkun ile eşi Sevilay Coşkun davetlileri karşıladı.



Vali Coşkun, gazetecilere, vatan ve bağımsızlık uğruna ecdadın yapmış olduğu kutlu mücadelenin önemine değinerek, "Vatanımızın korunması ve daha ileri taşınması noktasında bizlere büyük görevler düşüyor." dedi.



Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerinin temsilcileri katıldı.