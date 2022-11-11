Kaymakam Vural programda yaptığı konuşmada Vali Coşkun’un selamlarını ileterek şunları söyledi:

“Sayın valimiz siz değerli muhtarlarımızın özverili çalışmalarını başarı belgesiyle taçlandırmak istedi. Sizler devlet ile millet arasındaki en uç noktasınız. Gayretli çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Sayın valimiz de çalışmalarınızı takdirle karşılıyor. Sayın valimiz sizlerin özverili çalışmalarını başarı belgesiyle taçlandırmak istedi. İnşallah bundan sonraki süreçte de görevlerinizi başarılı bir şekilde sürdürürsünüz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Valilik tarafından gönderilen teşekkür belgeleri Kaymakam Hacı Hasan Vural tarafından muhtarlara takdim edildi.