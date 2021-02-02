Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un eşi  Sevilay Coşkun Kahramanmaraş Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti

KAHRAMANMARAŞ 02.02.2021, 12:04
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un eşi  Sevilay Coşkun Kahramanmaraş Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti
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