AA Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret eden Vali Coşkun'a, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Burada "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Coşkun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" başlıklı fotoğraflarını seçen Coşkun, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Göncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.

Coşkun, oylaması sonrasında yaptığı değerlendirmesinde, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve tercih yapmakta zorlandığını söyledi.