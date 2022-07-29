Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 30 Temmuz Cumartesi günü ‘Sıra Gecesi’ programı gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 20.30’da başlayacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte Grup Sıra, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Türkülerini müzikseverler için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “30 Temmuz Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Sıra Gecesi etkinliğimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.