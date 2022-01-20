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Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya çöken seralarda incelemelerde bulundu!

KAHRAMANMARAŞ 20.01.2022, 16:41
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya çöken seralarda incelemelerde bulundu!