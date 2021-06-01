1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftasında etkinlik!

Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleşecek olan sergide halk eğitim merkezinde kursiyerler tarafından yapılan ürünler yer alacak.



Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.





Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yapılacak olan serginin detaylarını Aksu Haber’e Anlattı: “Eğitim-öğretim Beşikten Mezara kadar devam eden bir süreç öğrencilerimiz okullarımızda Eğitim- öğretim yaparken eğitim çağına tamamlamış olan vatandaşlarımıza da halk eğitim merkezlerimizde ve Olgunlaşma enstitülerimizde öğretim ve eğitim faaliyetlerine devam ettiriyoruz. Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğümüze bağlı olarak gerek halk eğitim merkezlerimizde gerekse hayat boyu öğrenme merkezlerimizde bu eğitim çalışmalarımız sürdürülüyor. Bu yıl Hayat Boyu Öğrenme Genel müdürlüğümüz 1-7 Haziran’ı Hayat Boyu Öğrenme haftası olarak kutlanmaya başladı. İlkini bu hafta kutlamış olacağız. Biz de Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Hayat Boyu Öğrenme kutlama haftası programı çerçevesinde 2 Haziran saat 11.30 da Milli irade meydanında halk eğitim merkezlerimiz ve Hayat Boyu Öğrenmeye bağlı olarak faaliyet gösteren Olgunlaşma enstitümüzün hazırlamış olduğu sergiyi vatandaşlarımızla birlikte atmış olacağız. 2 Haziran saat 11.30 da ki Milli İrade Meydanı'ndaki açacağımız sergiye tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Beşikten Mezara Kadar eğitim devam ediyor. Bizde 7'den 77'ye herkese eğitim-öğretim faaliyetlerini sunmaya gayret sarf ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu sergimizi gezmeye davet ediyorum.” Muhabir: Gökhan Çalı