1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Vali Coşkun’a ziyaret
1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun ve beraberindeki heyet, Vali Ömer Faruk Coşkun’u, makamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2021, 18:41
Ziyarette İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, Vali Coşkun’a, Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü adına, depreme farkındalık kazandırmak ve olası bir deprem durumunda yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Vali Coşkun ise AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun ve beraberindeki heyete çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, ülkemize ve milletimize afetsiz günler temennisinde bulundu.
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