1 Ağustos Dünya Elbistanlılar Günü ilan edilecek

Elbistan Belediyesince düzenlenen Elbistan festivalinin son günü ‘1 Ağustos Dünya Elbistanlılar Günü’ olarak ilan edilecek.

Türkiye’nin dört bir yanındaki 100’den fazla akademisyen, bürokrat ve işadamının katılımları ile ‘Dünya Elbistanlılar Günü’nün altyapısı oluşturulacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1 Ağustos’ta düzenlenecek Elbistanlılar buluşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada: “Sevdamız, aşkımız, gönlümüzün çağlayan ırmağı Elbistan için miladi bir gün için birlikte olacağız. Kadim tarihi, uygarlıkların ana vatanı, kültürü, sanatı, şairi ve şiiri ile gönüllerin altın odasında olan Elbistan, artık dünyaca bilinen bir güne kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz, “26 Temmuz -1 Ağustos arası sosyal, kültürel, sportif, sanatsal birçok etkinliği içinde barındıran ve değerli sanatçılarımızın konserleriyle ‘Size değer, bize değer, Türkiye’ye değer’ sloganıyla bir festival gerçekleştirdik. 1 Ağustos’ta dört sanatçının sahne alacağı muhteşem bir finalle sonuçlandırmayı planlıyoruz. Bu festivalin daha üstünde bir yaklaşımla hemşerilerimize yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. 1 Ağustos Dünya Elbistanlılar Günü ilan edilmesi için çalışmalara hız verdik. Ak Parti Grup Başkanvekili Sayın Mahir Ünal’ın büyük destekleri ile birilikte bu günü artık ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın artık kabuğuna sığmayan bir gücünün olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, 1 Ağustos tarihini ‘Dünya Elbistanlılar Günü’ ilan etmek istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Elbistan nitelikli iş gücü, nüfusu, tarımı, üretkenliği ve ekonomik girdisi ile yüksek değerlere sahip bir şehir. Bu değerlere bir değer daha kazandırmak için kollarımızı sıvadık. Türkiye’nin çeşitli görevlerinde çalışan bürokratları, akademisyenlerini ve diğer illerde yatırımları bulanan Elbistanlı iş adamlarını şehrimize davet ettik. Artık Elbistan’ın kendine ait özel bir günü olacak” ifadelerini kullandı.