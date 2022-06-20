Bu Kapsamda Pazarcık Belediyesi Tarafından 1. Beşçeşme Sarımsağı Çalıştayı Düzenlendi.

Çalıştaya Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Tarım Ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eski Gün, Doğaka Ve Sarımsak Üreticileri Katılım Sağladı.

Çalıştayda Sarımsak Üreticilerinin Genel Sorunları Masaya Yatırılarak Bu Sarunlara Çözümler Arandı.

Çalıştay Sonunda Bir Açıklama Yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Beşçeşme Sarımsağının Türkiyede Hak Ettiği Konuma Geleceğini İfade Etti.

Ardından Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eski Gün Açıklamasında Üreticilerin Tüm Taleplerini Karşılamaya Çalıştıklarını Dile Getirdi.

Sorunların Tartışıldığını Söyleyen Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Tarımın Çok Önemli Bir Yere Sahip Olduğuna Dikkat Çekti.