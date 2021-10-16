1. KASİAD ödülleri sahiplerini buldu

Genç KASİAD Kurulu tarafından organize edilen “KASİAD Ödülleri”nde yaşadığı toplum için fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarılarının taçlandırılacağı KASİAD ödül töreninde 13 kategoride 13 ödül KASİAD üyelerinin oylarıyla sahiplerini buldu.

Gerçekleştirilen ödül töreninde bir konuşma yapan Genç KASİAD Kurulu Başkanı İsmail Dinçer Kahramanmaraş’ın ülke genelindeki yerine dikkat çekti.

KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu ödül alanları tebrik ederek katılımcılara teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise bu tür etkinliklerin il genelinde sinerji oluşturacağını söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Genç KASİAD’ı tebrik ettiğini söyledi.