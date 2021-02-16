1 kuruş para üstü vermeyen mağazalara 5 bin lira ceza!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Nesih Tanrıverdi, 99 kuruş gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmedikçe ödenmeyen bu kuruşların, birikerek büyük meblağlar oluşturduğunu ve ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Tüketicilere ürünün etiket fiyatı ile alışveriş fişindeki miktarı karşılaştırmaları çağrısı yapan Tanrıverdi, dikkat edilmesi gerekenleri şu sözlerle anlattı:

"Tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken husus. Para üstü alırken, fişlerini kontrol etsin. 19.90 kuruş üründen 20 lira alınıyor. Para üstü talep ettiğinizde 'bozuk yok' ya da 'faturaya işleniyor' deniliyor. Faturaya baktığınızda 19.90 kuruş çıkış var ama 20 lira belirtilmiyor. Böylelikle tüketici 20 lira ödüyor. Bu tüketiciyi yanıltmaya girer. Etikette belirtilen fiyata göre para üstü verilmeli."