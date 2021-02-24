1 Mart'ta Kahramanmaraş’ta okullar açılacak mı? İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’dan Aksu Haber’e özel açıklamalar

1 Mart'ta okullar açılacak mı? Geçtiğimiz günlerde köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Şimdi ise tüm okullar için detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yüz yüze eğitim ile ilgili Aksu Haber’e açıklama yaptı. İşte 1 Mart'ta okulların açılması ile ilgili detaylar...

KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 17:00 24.02.2021, 17:35
1 Mart'ta Kahramanmaraş’ta okullar açılacak mı? İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’dan Aksu Haber’e özel açıklamalar

Yılmaz, Kahramanmaraş’ta 86 bin 650 öğrenci ile 741 okulda eğitim-öğretim çalışmalarına devam edildiğini ve bu süreçte Öğrencilerin okullara devamlılık oranının ise %90 olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti;

“15 Şubat 2021 Tarihi itibari ile bildiğiniz gibi köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullarımız ortaokullarımız ve imam hatip ortaokullarımız ve bağımsız anaokullarımızın tamamında haftada 5 gün eğitim-öğretime başladık. İlimizde 86 bin 650 öğrencimiz 741 okulumuzda bu eğitim-öğretim çalışmalarına devam ediyor. En son aldığımız devam devamsızlık durumlarını dikkate aldığınızda öğrencilerimizin %90 nın okullara devam ettiğini gördük %10 civarında bir kısmının çeşitli sebeplere bağlı olarak gelemeyenler var bir kısmı da belki velilerin tercihlerinden dolayı gelemeyenler var okullarımızda Eğitim öğretim devam ediyor.

Tabi 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla bütün bakanlığımızın açıklamış olduğu kurallar prensipler çerçevesinde Bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de eğitim öğretime başlamış olacağız. Biz Bugünden itibaren tüm okullarımızın hem dezenfektan açısından hem hijyen açısından hem de fiziki olarak eksiklerini tamamlamak suretiyle eğitim öğretime hazır hale getirdik. Bu çerçevede tüm resmi ve özel okullarda ve bu okulların bünyesinde bulunan ana sınıflarında Haftada iki gün tüm resmi ve özel Ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarının 8. Sınıflarda tam gün olarak eğitim-öğretime devam edeceğiz. Aynı şekilde tüm resmi ve özel okulların 12. Sınıf liselerde 12. Sınıflarda da tam gün olarak eğitim-öğretime devam edeceğiz. Tabii özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları bu özel eğitim okullarımız malum fiziksel yada zihinsel engelli olan öğrencilerimizin devam etmiş olduğu kurumlarımız ve diğer okullarda bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan bazı okullarımız dışında okullarımızın bünyesinde sınıflar var bunlarda da tam gün eğitim devam edecek. Aynı zamanda (BİNSEM) bilim sanat merkezlerimizde de tam yüz yüze eğitim başlayacak.

İlkokullar için ikişer gün olmak üzere pazartesi salı bir grup, çarşamba günü temizlik ve hijyen Perşembe, cuma da diğer Grup olmak üzere devam edecekler. Ortaokullarımızda 8. Sınıflar, liselerimizde de 12 sınıflar devam edecek. Şu ana kadar bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar bunlar. Bunun dışında ilave bu açıklama olduğunda bizde gerek il gerekse ilçe Hıfzıssıhha kararları almak suretiyle daha çok öğrencimizi özellikle seyrek olan yerlerde eğitim öğretimde yüz yüze eğitime geçmesini arzuluyoruz. Tabii yüz yüze eğitime geçmek zorunlu değil şöyle isteyen velilerimiz çocuklarını göndermek istemezlerse göndermeyeceklerini yazılı olarak çocuklarının eğitim aldığı okullara gidip haber vermek durumundalar. Uzaktan eğitimde bu süreçte okula devam edemeyen öğrencilerimiz için uzaktan eğitim gerek EBA üzerinden gerek Eba TV üzerinden gerekse öğretmenlerimizin benzer platformları kullanmak suretiyle uzaktan eğitime de aynı şekilde yüz yüze eğitim yapamadığımız öğrencilerimiz için uzaktan eğitimde devam edecek”

Muhabir: Gökhan Çalı

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