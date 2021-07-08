1 Temmuzda yasaklar kalması turizm sezonunun da önünü açtı!

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Kahramanmaraşlı gurbetçiler, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemedikleri ana vatanına bu sene yoğun ilgi gösterirken esnaflarda bu sezondan çok umutlu.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan gurbetçiler memleketlerini çok özlediklerini söylediler.