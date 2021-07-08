1 Temmuzda yasaklar kalması turizm sezonunun da önünü açtı!
Vaka sayılarındaki düşüşle tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen Kahramanmaraşlı gurbetçiler, kapalı çarşıda yoğunluk oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2021, 15:43
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Kahramanmaraşlı gurbetçiler, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemedikleri ana vatanına bu sene yoğun ilgi gösterirken esnaflarda bu sezondan çok umutlu.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan gurbetçiler memleketlerini çok özlediklerini söylediler.
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