1. Ulusal Afşin Fotokamp'da dondurma şov!

‘1. Ulusal Afşin Fotokamp etkinliğinde ALPEDO Kervan Pastanesinin dondurma şovu fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca fotoğraf sanatçıları da keserler dondurma keserek arkadaşlarına ikram etti.



‘1. Ulusal Afşin Fotokamp etkinliğine katılan fotoğraf sanatçıları ve Kahramanmaraş’ın Turizm Elçileri Aksu Habere etkinlik hakkında duygularını paylaştı.



Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ‘1. Ulusal Afşin Fotokamp’ Etkinliğinin detayları Aksu Haber'e anlattı.