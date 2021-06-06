1. Ulusal Fotokamp etkinliği ustaları ağırlıyor!

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana taşımak amacıyla organize edilen projede yer alan fotoğraf sanatçıları, Eshab-ı Kehf Külliyesini gezerken Afşin Belediyesi rehberi Ramazan Kıraç'tan da tarihi yapı hakkında bilgi aldı.

Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan tarihi mekanda birbirinden güzel kareler yakalayan fotoğraf sanatçıları, Afşin’de bulunan Eshab-ı Kehf’in sadece Türkiye'de değil dünya genelinde ilk sıralara girebilecek ciddi potansiyele sahip bir turizm merkezi olabileceğini belirttiler.

Afşin Fotokamp Genel Koordinatörü Mustafa Ertekin, yapmış olduğu açıklamda Eshab-ı Kehf tarihsel süreç içerisinde hem ülkemin hem de Afşin’in önemli noktalarından biri olduğunu belirterek, “ Afşin’imizde ilk defa düzenlediğimiz ulusal fotokamp etkinliği için dışarıdan gelen fotoğrafçı arkadaşlarımızın burayı tanıması önemli bir unsurdu. Burada kısa da olsa tarihi ve turizm açısından da olsa önemli olan Eshab-ı Kehf’i tanıma, fotoğraflama fırsatı buldular. Arkadaşlarımız daha sonra Külliyemizi detaylı bir şekilde fotoğraflayacak.” dedi.

“Eshab- Kehf, Anadolu’nun tarihsel köklerini gösteriyor”

Eshab-ı Kehf’in mistik bir mekan olduğunu belirten Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde öğretim üyesi ve Güzel Sanatlar Ensititüsü Müdürü olarak görev yapan fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Osman Ürper, “Eshab-ı Kehf Külliyesini ziyaret ettik. Burası, Anadolu’nun tarihsel köklerini göstermesi açısından çok önemli bir yer. Bu ziyaretimizde Afşin’in tarihinin ne kadar eskiye dayandığını görme fırsatımız oldu. Eshab-ı Kehf, hem tarihi, hem kültürel hem de mistik bir mekan. Burada olmak ve fotoğraf çekmek çok etkileyici bir deneyim oldu. Eshab-ı Kehf hadisesinin hikayesini öğrenince daha da etkilendim. Bu tarihi mekanı bir fotoğrafçı olarak belgelemek bizim için çok önemliydi. Umuyoruz ki bu bölge hem tarihiyle hem de kültürüyle dikkat çeker ve daha fazla insan buraya gelir.” diye konuştu.

Eshab-ı Kehf’e ait mekanların korunmasının çok önemli olduğunu ifade eden Hacettepe Üniversitesinde öğretim görevlisi ve fotoğraf sanatçısı olan Doç. Dr. Aslı Özkırım,

Fotokamp etkinliği için geldiğimiz Afşin’de, Eshab-ı Kehf Külliyesini ziyaret ettik. Bu mekan o kadar güzel ve etkileyici ki burada insanın tüyleri diken diken oluyor. Burada bulunmakta mutlu oldum. Tarihi mekanın günümüze kadar ulaşması ve korunması bizleri çok sevindirdi.” İfadelerine yer verdi.

“Eshab-ı Kehf, hikayesiyle muhteşem bir yer”

Fotokamp etkinliği için Ankara’dan gelen Engelsiz Fotoğraf Derneği Başkanı Mebrur Hatunoğlu da, Afşin’in kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Afşin’e daha önce 2012 yılında gelmiştim ve Eshab-ı Kehf, Yedi Uyurlar hikayesinden çok etkilenmiştim. Afşin bu yönüyle benim çok ilgimi çekiyor. Afşin benim için çok önemli. Dağlarına vurulduğum bir ilçe. Fotoğrafçı gözüyle değerlendirdiğimizde Afşin’de bulunan Eshab-ı Kehf, tarihten günümüze gelen yapılarıyla bize ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Eshab-ı Kehf hikayesiyle muhteşem bir yer aslında. Burada yaşandığına inanılan hadise buraya yapılan yapıları çok kıymetli kılıyor. Bizi buraya davet eden Afşin Belediyemize ve tarihi mekanın rehberliğini yapan ve anlatan arkadaşımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

Eshab-ı Kehf’i fotoğraflarla belgeleyeceklerini ifade eden fotoğraf sanatçısı Özcan Yaman da “Afşin’de düzenlenen ulusal fotokamp etkinliği için İstanbul’dan geldim. Burada fotoğraf tutkunu arkadaşlarımıza yol göstereceğiz. Eshab-ı Kehf ile daha önceden bilgimiz olmasına rağmen gezip görmediğimiz büyük bir kültür mirasına tanıklık ettik. Burayla ilgili detaylı bilgiler alarak fotoğraflama şansını yakaladık. Bize verilen fotoğraf grubuyla Eshab-ı Kehf geleceğiz ve buranın birbirinden güzel fotoğraf karelerini çekerek kalıcı olmasını sağlayacağız. Çünkü fotoğraf kanıttır. Burada da kültür üzerine gelişen 2 bin yıllık bir tarih var. Bu tarihi mekanı bizden sonraki nesillere de modern anlatım diliyle anlatmamız gerektiğine inanıyorum.” açıklamalarına yer verdi.

Fotoğraf sanatçıları açıklamalarının ardından UNESCO Geçici Listesinde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf’i detaylı bir şekilde fotoğrafladı.