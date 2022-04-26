''1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Bayram Hediyesi Türkoğlu Belediyesinden...''
Türkoğlu Belediyesinin öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.04.2022, 17:01 26.04.2022, 18:07
Yeni projelerle eğitime büyük katkılar sağlayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bu defa da ilçedeki tüm 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik hem eğitici, hem de eğlendirici boyama ve hikaye kitaplarını Bayram hediyesi olarak dağıttı.
Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen programda 1000 öğrenciye kitap seti dağıtımı yapıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan tüm öğrencilere zihin açıklığı ve başarılar diledi.
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