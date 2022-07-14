10 Bin Yolcuyu Ücretsiz Taşıdı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler Kurban Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti verdi.

9 Temmuz Cumartesi günü saat 00.00’da başlayarak 12 Temmuz 23.59’a kadar devam eden ücretsiz toplu taşıma hizmetinden toplamda 10 bin vatandaş faydalandı.

Bayram boyunca 64 araç ile ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 18 bin 376 kilometre mesafe kat etti.

Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanan vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.