10 Kırsal mahalle asfalt ile kaplanıyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, on kırsal mahallenin ulaşımının sağlandığı Karahasanuşağı grup yolunda asfalt çalışması başlattı. Çalışmaları takip eden muhtarlar başkan Güngör’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
KAHRAMANMARAŞ 29.08.2020, 19:41 29.08.2020, 20:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önceki yıllarda yapılan Karahasanuşağı grup yolunda ikinci kat asfalt kaplamasına başladı.
Genişletilip asfaltla kaplanan yolda, deforme olan kısımlar onarılıp, mukavemetin artırılması için ikinci kat kaplamaya geçildi.
Bölge muhtarları ile çalışmaları takip eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kuzey ilçeler daire başkanı Halis Yiğitoğlu, yaz aylarında binlerce kişi tarafından kullanılan grup yolunun ömrünü uzatmak ve konforlu bir hale getirmek için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
Yolun onarılıp, ikinci kat asfalt kaplanmasından duydukları memnuniyet dile getiren bölge muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
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