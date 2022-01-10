Ülkemizde 10 Ocak tarihi geçmişten günümüze çalışan gazeteciler günü olarak kutlanıyor.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar Her koşulda toplumun haber alma ve bilgi edinme hakkı adına fedakârlıkla mesleğini ifa eden gazetecilerin üstlendikleri bu misyonu ilkeli ve tarafsız bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

Büyük özverilerle çalışma hayatını sürdüren basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu başarı diledi.

Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyet Başkanı Serkan Ercüment Kuzu İse Yerel Basının Önemine Dikkat Çekerek Tüm Çalışan Gazetecilerin Gününü Kutladı.