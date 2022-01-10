10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru, objektif şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayan gazetecilik mesleği toplumun bilgilendirilmesi açısından çok önemli bir yere sahip.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2022, 15:32
Ülkemizde 10 Ocak tarihi geçmişten günümüze çalışan gazeteciler günü olarak kutlanıyor.
Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar Her koşulda toplumun haber alma ve bilgi edinme hakkı adına fedakârlıkla mesleğini ifa eden gazetecilerin üstlendikleri bu misyonu ilkeli ve tarafsız bir şekilde yürüttüklerini belirtti.
Büyük özverilerle çalışma hayatını sürdüren basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu başarı diledi.
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyet Başkanı Serkan Ercüment Kuzu İse Yerel Basının Önemine Dikkat Çekerek Tüm Çalışan Gazetecilerin Gününü Kutladı.
Namaz Vakti 10 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta de Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Deportivo Alaves
|20
|17
|18. Elche
|19
|16
|19. Cádiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11