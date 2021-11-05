10. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu başladı
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 10. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu NFK Kültür Merkezi gerçekleşen açılış programıyla start aldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu başladı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programı, Bowie State Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Aminta H. Breaux, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın çevrimiçi açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Prof. Dr. Jerono Rotich moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda katılımcı akademisyen ve araştırmacılar bildirilerini sundu.
3 Günde Birçok Araştırmacı Konuşacak
Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan düzenlenen sempozyuma ilişkin yapılan açıklamada, “Kırgızistan ve Kahramanmaraş’ta protokolümüz kapsamında karşılıklı olarak düzenlediğimiz sempozyumlarımızın bu yıl 10’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Sempozyumda Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, ABD ve Rusya’dan birbirinden kıymetli akademisyenler geleneksel sporlarımız çerçevesinde sunumlarını yapıyorlar. 7 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek sempozyumumuza tüm vatandaşlarımız davetlidir. Etkinlik takvimi https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/11/02/10-uluslararasi-turk-halklari-geleneksel-spor-oyunlari-sempozyum-takvimi adresinden takip edilebiliyor” ifadeleri kullanıldı.
|İmsak
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|11
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|11
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|11
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|11
|20
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|11
|20
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|11
|19
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|11
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|11
|16
|10. Başakşehir
|11
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|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
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|11
|12
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|11
|12
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|11
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|11
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|11
|9
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|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
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|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
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|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
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|12
|6