Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, önemli bir uluslararası etkinliğe daha imza atıyor. Bu kapsamda, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi işbirliğiyle 10. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu” başlıyor. 5 Kasım Cuma günü start verilecek sempozyum, 7 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. 2011 yılından bu yana devam eden etkinlikle, geleneksel spor oyunlarının etraflı bir şekilde ele alınarak bilimsel olarak incelenmesi ve çağımızın şartları doğrultusunda varlıklarını devam ettirilebilmesi amaçlanıyor.

Gelenek Geleceğe Taşınacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun da desteklediği sempozyuma, birçok araştırmacı ve akademisyen katılacak. Bilimsel veriler ışığında geleneksel spor dallarıyla ilgili bildirilerin sunulacağı etkinlikte, toplantılar ise yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecek. İki gün boyunca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sempozyumda takvime ve detaylı bilgiye https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/11/02/10-uluslararasi-turk-halklari-geleneksel-spor-oyunlari-sempozyum-takvimi adresinden erişilebiliyor.