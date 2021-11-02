10. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu Başlıyor
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 5 Kasım Cuma günü başlıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, önemli bir uluslararası etkinliğe daha imza atıyor. Bu kapsamda, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi işbirliğiyle 10. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu” başlıyor. 5 Kasım Cuma günü start verilecek sempozyum, 7 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. 2011 yılından bu yana devam eden etkinlikle, geleneksel spor oyunlarının etraflı bir şekilde ele alınarak bilimsel olarak incelenmesi ve çağımızın şartları doğrultusunda varlıklarını devam ettirilebilmesi amaçlanıyor.
Gelenek Geleceğe Taşınacak
Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun da desteklediği sempozyuma, birçok araştırmacı ve akademisyen katılacak. Bilimsel veriler ışığında geleneksel spor dallarıyla ilgili bildirilerin sunulacağı etkinlikte, toplantılar ise yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecek. İki gün boyunca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sempozyumda takvime ve detaylı bilgiye https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/11/02/10-uluslararasi-turk-halklari-geleneksel-spor-oyunlari-sempozyum-takvimi adresinden erişilebiliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6