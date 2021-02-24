10 yaşında il birincisi oldu, hedefi Türkiye birinciliği!

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün başlattığı ve bağlı Kur’an Kursları’nda eğitim gören öğrencilerin katıldığı Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Kahramanmaraş’ta düzenlendi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmada Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle kulakların pasını silan öğrenciler, hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. İl ve ilçe müftülüklerine bağlı kurslarda eğitim gören birbirinden başarılı öğrenciler, il birincisi olabilmek için final bölümünde de kıyasıya yarıştı.

Finalde birinciliği ise Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü’ne bağlı Şehadet Kur'an Kursu’nda eğitim gören 10 yaşındaki Abdulmuttalip Çabuk elde etti. Kendinden yaşca büyük diğer öğrencileri geride bırakarak birinci olan minik Kur’an bülbülü Çabuk, Şehadet Kur'an Kursu öğreticileriyle birlikte Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Davut Polat’ı ziyaret etti. Çabuk ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Müftü Polat, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okumanın önemine değinerek, Çabuk’u ve öğreticilerini tebrik etti.

Polat, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Kur’an konusunda maharetli olanlar, Allah’ın (c.c.) seçkin melekeleri ile beraberdir. Hayatlarının baharında Allah’ın (c.c.) kelamı ile tanışan yavrularımıza Allah, Kur’an’ın izinde bir hayat nasip etsin. Küçük yaşta Allah’ın kelamını öğrenmek için emek veren bütün yavrularımıza başarılar diliyorum Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması il birincisi Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü Şehadet Kur'an Kursu öğrencisi Abdulmuttalip Çabuk olmuştur. Başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Abdulmuttalip Çabuk’un yeni hedefi ise Türkiye birinciliği.