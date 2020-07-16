10. Yemliha Yürüyüşü düzenlendi!

Afşin Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, şehitleri anma ve Kur'anı- Kerim'de adı geçen Yedi Uyurlar'ın hatırasını canlandırmak için ilçe merkezinden başlayarak 6 kilometre uzaklıktaki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından Eshab-ı Kehf Külliyesi’ne kadar yürüyen vatandaşlara Afşin Belediyesince çay ve çörek ikramında bulunuldu.

Yürüyüşe, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Semerci, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş, Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Polat, kamu ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Afşin’de, belediye önünde düzenlenen anma programlarına katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta tarafından dua edildi.

Anma etkinliğinde Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Konuşmaların ardında sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde Demokrasi Nöbeti tutuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Gecesi görüntülerini izleyen katılımcılar daha sonra da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izledi.