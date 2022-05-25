1000 Kişilik Fidanlık Camisinin Temeli Dualarla Atıldı!

Efusu Turan Mahallesinde modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacağı cami bin 500 metrekare oturum alanına sahip tek şerefeli çifte minareyle hayat bulacak.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Kaymakam Adayı Koray Yanıktepe, yapımına başlanan caminin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, “Yardım kampanyası başlatılmadan bu caminin yapımını üstlenen üç Afşinli hayırseverimize teşekkür ediyorum. Efsus Turan Mahallemizin böylesine bir camiye ihtiyacı vardı. Tam yerini bulan bir ibadethane yatırımı oldu. İlçemize yakışacak bir mimari bir projeyle mahallemizde yükselecek camimizde okuma salonu, taziye evi, erkek-kadın kuran kursu ve 4-6 yaş kuran kursu olacak. Cami derneğimize ve hayırsever vatandaşlarımızın emeklerine, yapımında görev alanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Afşin’in en büyük mahallelerinden birisi olan Efsus Turan Mahallesinde bir ihtiyaç olduğunu belirten Afşin İlçe Müftüsü Yakup Balta, “Eksikliği hissedilen bir bölgede daha önce bir cami yapma girişiminde bulunulmuş fakat sonuç alınamamış. Fidanlık arazisi içinde hayırsever vatandaşlarımız Bilal Çetinkaya, İsmail Şimşek ve Cuma Seyitmehmetoğlu ağabeylerimiz güzel bir cami yapmak için bir araya geldiler. Yaklaşık 6 bin metrekarelik ibadet alanı içerisinde bin 500 metrekare oturum alanına sahip modern bir camimiz tamamlanarak halkımız tarafından kullanılacak. Hayırsever ağabeylerimizden Allah razı olsun, hayırlarını kabul etsin. İlçemize hayırlı olsun.” Açıklamasında bulundu.

Afşin Fidanlık Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Cuma Seyitmehmetoğlu da, temel atma törenine katılanlar ve caminin yapını üstlenen hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yanıktepe, caminin yapımını üstelen Bilal Çetinkaya, İsmail Şimşek ve Cuma Seyitmehmetoğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.

Törene, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan ile davetliler katıldı.