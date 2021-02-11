101 yıl önce yazılan destansı mücadele!

Bu kapsamda sütçü imamın türbesi ve şehitlikler ziyaret edilerek karanfil bırakıldı, dualar okuldu.

Daha sonra Dulkadiroğlu Belediyesinin restorasyon çalışmasını yaptığı bahtiyar yokuşunda Kahramanlık Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe katılanlar bahtiyar yokuşunda bulunan tarihi evlere hayran kaldı.



Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

"İstiklalin 101. Yılı" etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kent protokolü daha sonra Sütçü İmam'ın türbesini ziyaret edip, karanfil bıraktı, dua etti.

Daha sonra Şeyhadil Mezarlığında bulunan şehitlikler ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, askerler saygı atışı yaptı.

Turan Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar da protokol üyelerinin katılımıyla ve ellerinde Türk bayraklarıyla Bahtiyar Yokuşu'na kadar yürüdü.



Burada Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bahtiyar yokuşunda yapılan çalışmalar hakkında da Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkuna bilgiler verdi.



Kahramanmaraş’ın tarihi dokusuna uygun şekilde restorasyonu yapılan evlerde adeta tarih kokuyor.



Onikişubat belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Yapılan etkinlikler hakkında konuştu.



AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de yapılan programların önemini anlattı.



Daha sonra Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Kurtuluşun Kahramanları" konulu sergi gezildi.