102. yıl Yahya Kemal’le destanlaşıyor

Projelerden sorumlu Müdür Yardımcı Gülçin Şaylan ve Sınıf Öğretmenimiz Esin Çiloğulları koordinatörlüğünde Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 102. yılı şerefine bir klip hazırladı. Okul Liderimiz Hüseyin Yılmaz'ın da aralarında bulundu çekim ekibiyle Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen yerlerde çekimler gerçekleştirdiler. Bu çalışmalarımız ile Eğitimde Bir'inci' olan Yahya Kemal İlkokulu öğrencilerimize milli bilinç duygusunu kazandırmayı amaçlamaktadır.

Okul Liderimiz Hüseyin Yılmaz; Milletler, geçmişini yeni nesillere aktaramaz ise ilelebet daim olamazlar. Müslüman Türk Milleti Allah'ın izniyle ilelebet daim olacaktır. Yahya Kemal İlkokulunun Lider Öğretmenleri ile 12 Şubat'ı, Maraşımızın kurtuluşunu, Sütçü İmam başta olmak üzere mücadele kahramanlarımızı şimdi yeni nesillere video çekimleri ile şiirle, hayat hikâyeleri, şarkılar ve skeçler ile anlatma zamanı. Milli Bilinç kazandıracak bu çalışmalarımızla çağın Fatihlerini yetiştiriyoruz, “Milli duygularımızı en güzel şekilde ifade eden bu çalışma için yüreği güzel öğretmen arkadaşlarımıza Esin Çiloğulları, Gülçin Şaylan, Berrin Gümüşkemer, Şule Korkmaz, Fatma Yorulmaz, Kadriye Bozkurt, Naciye Kabalcı, Güliz Gülay Sarıçerçi, Ece Sultan Özdemir ve Hatice Kaba'ya çok teşekkür ederim.” dedi.

Müdür Yardımcımız Gülçin Şaylan; “ Akdeniz’in altın şehri Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 102. yılını kutlama adına yaptığımız bu etkinlik ile 2023 Eğitim Vizyonunda ifadesini bulan Çift Kanatlı Bireyler yetiştirmek için çok çalışıyoruz ve güzel sonuçlara ulaşıyoruz” dedi.

Sınıf Öğretmenimiz Esin Çiloğulları ; “ Öğrencilerimizi kadim medeniyetimizden güç alarak, dünyaya yön verecek bireyler olarak yetiştiriyoruz. Kahramanlar şehri Maraşımızın 102. yılını kutluyor, kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.